Christian Zawieracz (47) ist Fahrlehrer in Marl. Seit gut drei Jahren bietet er Fahrstunden für Senioren an. Aus seiner Praxis weiß er, dass ältere Menschen am Steuer keine größere Risiko-Gruppe sind als junge Autofahrer.

Er fordert regelmäßige Checks zur Fahrtauglichkeit ohne Altersgrenze. Und man könnte noch viel mehr tun, sagt der Fahrlehrer im WDR-Interview am Samstag (01.02.2020).

WDR: Wie laufen Ihre Kurse für ältere Autofahrer ab?

Der Fahrlehrer Christian Zawieracz

Christian Zawieracz: Etwa jedes Vierteljahr bieten wir einen Senioren-Nachmittag an. Erstmal theoretisch, um verschüttetes Verkehrs-Wissen aufzufrischen. Vor einer praktischen Beobachtungsfahrt mit mir scheuen sich viele erst. Rund 20 Prozent der Teilnehmer rufen mich hinterher nochmal an.

Dann geht es los, mit dem eigenen Pkw, und ich gebe anschließend Feedback. Ich suche meist Strecken aus, die die alten Menschen häufig fahren, um mir einen Eindruck über Problem-Stellen zu verschaffen. Gleichzeitig beobachte ich: Wie ist es mit dem Schulterblick, mit dem Reaktionsvermögen? Wir machen auch eine Gefahrenbremsung.

WDR: Welche Probleme beobachten Sie bei Senioren am häufigsten?

Zawieracz: Die meisten Senioren wissen eigentlich, wie es um ihre Fitness steht. Der Schulterblick ist zum Beispiel für viele beschwerlich. Wenn jemand einen Schlaganfall hatte, rate ich immer dazu, die Fahrfähigkeit mit dem Arzt und mit einem Fahrlehrer zu prüfen.