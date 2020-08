Das Selfie mit der Kanzlerin - ein Foto geht um die Welt

Dann kommt der Besuch der Kanzlerin in der Erstaufnahmestelle. Ihre schwarze Dienstlimousine fährt vor. Anas glaubt an eine berühmte Persönlichkeit, weiß aber nicht, dass es die deutsche Bundeskanzlerin ist. Er macht ein Selfie mit der Frau im türkisfarbenen Blazer, die nett in sein Snmartphone lächelt.

Auf einen Schlag ist Anas nicht mehr nur eine Nummer, einer von 1.032.408 Geflüchteten. Die Welt kennt jetzt sein Selfie – und seinen Namen.

Selfie mit der Kanzlerin – Rechte nutzen es aus

Zunächst ist die Resonanz positiv. Durch das Selfie lernt er u.a. eine Frau kennen, die ihm über Facebook eine Familie vermittelt. Damit gehört die Helferin zu der Hälfte der Deutschen, die sich zwischen 2015 und 2017 für Flüchtlinge engagieren und sich stark machen.

Doch das Bild hat auch unglaublich starke negative Konsequenzen für ihn: Bis heute nutzen ihm Unbekannte das Selfie für ihre rechte Propaganda, behaupten, Anas Modamani sei der Brüssel-Bomber, später wird er mit dem Attentat am Breitscheidplatz in Verbindung gebracht.

Deutsch lernen – und zwar schnell

Anas studiert mittlerweile Wirtschaftskommunikation, hatte Jobs, u.a. in einem Schnellimbiss. Einen Job verliert er in der Corona Pandemie, wie so viele Menschen in Deutschland. Seit drei Monaten arbeitet er als Kassierer in einem Supermarkt. Er gehört zu den wenigen Geflüchteten, die es in kurzer Zeit schaffen, Arbeit zu finden.

Statistisch gesehen hat nach zwei Jahren knapp jeder fünfte, nach fünf Jahren bereits fast jeder zweite Geflüchtete einen Job. Die Beschäftigungsquote von allen Geflüchteten beträgt knapp 36 Prozent. Der Hauptgrund für die relativ geringe Quote ist, dass Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt Deutsch auf dem Niveau B2 sprechen müssen.

Anas hat schnell Deutsch gelernt. "Das war mir ganz wichtig", sagt er. Seine Flucht ist eine Erfolgsgeschichte. Die Frau auf dem Selfie, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, hat er nicht wieder getroffen.