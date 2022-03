Selenskyj spricht zum Bundestag: "Zerstören Sie diese Mauer!"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich heute mit einer Videoansprache an die Bundestagsabgeordneten gewandt. Er hat Deutschland vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um den Krieg zu verhindern.

Deutschland habe daran mitgewirkt, eine Mauer zu errichten, um die Ukraine zu isolieren und Russland auszuliefern. Als Beispiel nennt er das lange Festhalten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und die Weigerung des Westens, der Ukraine eine Mitgliedschaft in der Nato zu ermöglichen. An Bundeskanzler Olaf Scholz richtet Selenskyj zum Abschluss seiner rund zehnminütigen Rede den Appell: "Reißen Sie diese Mauer nieder, unterstützen Sie uns."