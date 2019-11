"Lehramtsstudium kann Blickwinkel auch einschränken"

Der 30-jährige Bryan Matzki, ausgebildeter Heilerziehungspfleger und Sport-Übungsleiter, wollte an die Grundschule wechseln. Er ist seit diesem Schuljahr Sport-Vertretungslehrer an der St.-Peter-Grundschule Neuss-Rosellen.

Vor seinem ersten Unterrichtstag konnte er zwei Nächte nicht schlafen, so aufgeregt war er. Es lief dann aber gut. Mit entsprechenden Weiterbildungen könnte er sich vorstellen, in Zukunft auch Mathe oder Deutsch zu unterrichten. Bryan Matzki glaubt, dass es auch Vorteile hat, Quereinsteiger zu sein: "Das Lehramtsstudium kann den Blickwinkel auch einschränken", sagt er.

Deutlich schlechtere Bezahlung

Auch Stephan Nelles, 38 Jahre alt, ist Lehrer an der St.-Peter-Grundschule. Er kommt vom Gymnasium und möchte gerne an der Grundschule bleiben. Dort bekommt er als Tarifangestellter eine deutlich schlechtere Bezahlung als am Gymnasium.

"Die brauchen dringend Lehrer an den Grundschulen und legen uns dann Steine in den Weg", kritisiert er. "Wir Seiteneinsteiger hängen total in der Luft und haben keine Ahnung, wie es weitergeht."