Seiner Ansicht nach bieten Seilbahnen viele Vorteile: Sie können schneller gebaut werden und sind deutlich kostengünstiger als zum Beispiel S- und vor allem U-Bahnen. Hinzu kommt, dass Seilbahnen elektrisch betrieben werden, es gebe damit zwar einen recht hohen Stromverbrauch, aber keine schädlichen Motorenabgase in der Innenstadt.

Verschandeln Seilbahnen das Stadtbild?

Sichtachse auf den Dom bedroht

Der Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung Niklas Kienitz (CDU) sieht das Projekt eher kritisch. Er hat Sorge um das Stadtbild mit dem Dom als UNESCO-Weltkulturerbe. Ein Problem könnten zudem die Flächen werden, über die die Seilbahn fahren soll. "Viele Leute wollen nicht, dass Gondeln direkt über ihren Garten schweben", meint der Stadtentwickler. In Köln soll nun geprüft werden, wie viele Fahrgäste eine solche Seilbahn nutzen würden.

Trassenführung über Privatgelände oft unerwünscht

In Bonn liegt bereits seit 2017 eine Machbarkeitsstudie vor. Danach ist eine städtische Seilbahn technisch möglich und würde den Autoverkehr auf dem Venusberg entlasten. Doch die Seilbahn vom Universitätsklinikum zum UN-Campus ist umstritten, weil die Trasse über Wohngebiete führen würde.

Wuppertal befragt Bürger zu Seilbahn-Plänen

In der Schwebebahn-Stadt Wuppertal hat der Stadtrat bereits vor Jahren entschieden, dass eine Seilbahn gebaut werden soll. Sie soll vom Hauptbahnhof über die Universität auf die Wuppertaler Südhöhen führen und so den Busverkehr entlasten. Doch Befürworter und Gegner liefern sich heftige Diskussionen, weil die Trasse auch hier über dichtbebautes Gebiet führen würde. Weil der Bau der Wuppertaler Seilbahn so umstritten ist, soll es von Anfang Mai 2019 an eine Bürgerbefragung geben.