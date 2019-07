Seebrücke-Bewegung ruft zu Aktionstag für Flüchtlingsretter auf

Der Fall der Seawatch-3-Kapitänin Carola Rackete ist ein Anlass für den bundesweiten Aktionstag. Die Bewegung "Seebrücke" schreibt dazu: " Carola ist frei, aber noch nichts gewonnen ". Die Diskussion darüber, ob das Retten von Flüchtlingen im Mittelmeer strafbar ist, geht weiter.

Aktionen in 70 deutschen Städten geplant

Zehntausende Menschen wollen deshalb am Samstag (06.07.2019) auf die Straße gehen. In Nordrhein-Westfalen sind fast 20 Aktionen geplant. Es soll zum Beispiel Informationsstände geben, einen Flashmob in Leichlingen und eine Wandermahnwache in Bochum. Außerdem wird es Demonstrationen und Kundgebungen geben - unter anderem in Aachen, Düsseldorf, Münster und Wuppertal. In Detmold wurde dazu aufgerufen, in orangenen Westen fünf Minuten lang der Ertrunkenen zu gedenken.

Auch Kirchen beteiligen sich

Evangelische Kirchenvertreter aus Moers, Duisburg und Dinslaken haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht - darin heißt es: Die Rettung eines Menschenlebens müsse höchste Priorität haben und dürfe nicht zu einer Straftat verdreht werden. Sie erinnern an christliche Werte, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen.

Kapitänin Rackete muss vor Gericht

Carola Rackete hatte 40 Migranten auf die Insel Lampedusa gebracht - trotz eines Verbotes der italienischen Behörden. Daraufhin wurde sie festgenommen. Inzwischen ist sie frei. Am Dienstag soll sie aber in Italien vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zur illegalen Migration vor.