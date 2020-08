60 Jahre Pille - immer mehr junge Frauen verzichten

Carolin Kebekus: " Happy No Birthday !"

Bekannte Nebenwirkungen sind das erhöhte Risiko für Thrombosen, Herzinfarkt oder Schlaganfall. " Weniger bekannt ist, dass Frauen, die die Pille nehmen und ins Fitnessstudio gehen, weniger gut Muskeln aufbauen ", sagt die Ärztin Martina Lenzen-Schulte. Eine weitere oft unterschätze Auswirkung der Pille sei der Verlust der Libido. Lenzen-Schulte: "Ganz ehrlich, was nutzt eine Pille, mit der ich verhüten will, wenn ich dann den Sex nicht mehr will?"

Carolin Kebekus fordert Aufklärung

Carolin Kebekus (40) betrachtet sich - wie Alice Schwarzer - als leidenschaftliche Feministin. Die Kölner Kabarettistin sieht die Pille allerdings sehr kritisch: In ihrem Beitrag "60 Jahre Pille – Happy No Birthday!" ärgert sie sich über zu wenig Aufklärung und Forschung. Zum Beispiel wüssten die wenigsten Frauen, dass die Periode bei der Pilleneinnahme medizinisch sinnlos sei. Kebekus: "Ich habe 15 Jahre die Pille genommen und die ganze Zeit umsonst geblutet? Ungefähr neun Liter Blut. Umsonst!"

