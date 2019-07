Fragen und Antworten zum Streit um Seenotrettung

Ist eine politische Lösung in Sicht?

International umstritten: Matteo Salvini im Düsseldorfer Zug

Derzeit sind die Fronten verhärtet. Das liege auch an der politischen Symbolkraft, meint Christopher Hein von der Uni LUISS in Rom. Innenminister Matteo Salvini strebe einen völligen Stopp der Migration übers Mittelmeer an. Durch eine verschärfte Asylgesetzgebung und demonstrative Internierung von Migranten sei er diesem Ziel nähergekommen.

Rackete symbolisiere als Deutsche hingegen eine angebliche Einmischung des Auslands in italienische Angelegenheiten.