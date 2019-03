Bisher haben rund 16.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Stellungnahme unterschrieben. Am Freitag soll die Liste der Namen den Umweltschützern von "Fridays for Future" übergeben werden

Dringlichkeit angemahnt

Einer der Erstunterzeichner ist Dirk Messner, tätig an der United Nations University in Bonn. Der Wissenschaftler hat die Stellungnahme unterzeichnet, weil ihm "i n der ganzen Diskussion um den Klimawandel die Dringlichkeit fehlt ".

" Der Klimawandel ist ein Menschheitsproblem, das unter Zeitdruck gelöst werden muss ", sagt Messner - nur so könnten " katastrophale Ereignisse wie das Abschmelzen des Grönlandeisschildes" noch abgewendet werden.

"Weckruf" benötigt

Auch Claus Leggewie, Direktor des "Centre for Global Cooperation Research" in Duisburg, hat sich der Initiative der "Scientists for Future" angeschlossen. Er will damit vor allem den streikenden Schülerinnen und Schülern den Rücken stärken.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie umgehen mit der neuen Protestkultur? | Aktuelle Stunde | 11.02.2019 | 02:51 Min. | UT | Verfügbar bis 11.02.2020 | WDR | Von Alexander Klein

" Eine solche Bewegung hatte ich mir seit Langem erhofft ", so Leggewie. Der Politikwissenschaftler hat die Bundesregierung fast ein Jahrzehnt in Klimafragen beraten. Sein Befund: "A lle Prognosen bezüglich des Klimawandels sind über eingetroffen ." Deshalb helfe nur noch " ein solcher Weckruf " wie der von "Fridays for Future".

"Mitten im Klimawandel"

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat ebenfalls unterzeichnet. Er sieht sich in der Pflicht: " Die Jugendlichen erinnern uns daran, dass wir handeln müssen. Wenn wir nichts ändern, laufen wir in ein echtes Problem hinein."