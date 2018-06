Fast jedes zweite Kind kann nicht schwimmen

Kinder sollten jedoch möglichst schon vor der Einschulung schwimmen lernen. " Schwimmen rettet Leben ", so Grohe. Schon eine Wassertiefe bis zur Nasenspitze reiche aus, damit ein Kind ertrinken könne. Doch auch Eltern haben oft nicht mehr die Zeit, mit ihren Kindern schwimmen zu gehen.

Kosten übersteigen oft Budget

Ein Muss für Kinder: Schwimmen lernen

Manchmal fehlt Eltern aber auch schlicht das Geld für einen Schwimmkurs. Der kostet bei der Bädergesellschaft in Düsseldorf zum Beispiel rund 100 Euro. In einer privaten Schwimmschule in Dortmund zahlen Eltern 14,50 Euro pro 40 Minuten im Schwimmkurs. Am Niederrhein ist ein 16-Stundenkurs für Vorschulkinder für 120 Euro zu haben.

Die Caritas in Düsseldorf hat seit März 2018 einen Schwimmkurs für sozial schwache Kinder eingerichtet. Mit dem Projekt Delfin-Freunde ermöglicht der Diözesan-Caritasverband zunächst 50 Vorschulkindern aus Kindertagesstätten in Düsseldorf und Köln bis zu den Sommerferien Schwimmkurse, die mit dem Seepferdchen enden.

Pilotprojekt: Artistiklehrerin übernimmt Schwimmunterricht

In Essen geht man jetzt ganz neue Wege. Hier wird künftig auch eine Artistiklehrerin Kinder auf das Schwimmen vorbereiten. Warum? Dehnen, Strecken, Gleichgewicht halten - alles was zur Artistik gehört, ist auch beim Schwimmen wichtig, so die Idee. Die Kinder zwischen drei und sechs Jahren lernen erst außerhalb des Wassers, erst danach geht es in Becken. Denn: Wer die Bewegungen erst an Land lernt, hat es später im Wasser leichter. Nach den Sommerferien soll das Pilotprojekt erstmals starten.