Polizei Kalkar: Suche nach vermisstem Schwimmer erfolglos

Die Hitzewelle hatte eine Familie am Samstag an den Rhein bei Kalkar gelockt - zurück kehrte sie ohne einen 64-jährigen Mann aus Hamm. Er war beim Schwimmen offenbar abgetrieben. " Die Familie hat dann wohl erst selbst eine, eineinhalb Stunden Ausschau nach ihm gehalten ", sagte ein Sprecher der Polizei in Kalkar dem WDR . Gegen 18.30 Uhr am Samstagabend sei dann die Polizei eingeschaltet worden.

Mit Hubschrauber, Löschboot und Tauchern der DLRG suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann - erfolglos. Am Abend wurde die Aktion abgebrochen. Fortgesetzt wird die Suche am Sonntag nicht. Suchmaßnahmen seien nach diesem Zeitraum " nicht mehr zielführend ", so Polizei. Ob der Mann womöglich an einer Stelle des Rheins ausgestiegen sei, ist bislang noch unklar.

Schwimmen im Rhein lebensgefährlich

Jedes Jahr warnen Experten erneut vor Badeausflügen an den Rhein. Nicht nur wegen des regen Schiffsverkehrs ist das Schwimmen in dem Fluss verboten - auch starke Strömungen können für Schwimmer lebensgefährlich werden und sie im Flussverlauf mitreißen.