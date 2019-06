Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) beklagt, dass in Deutschland immer mehr Bäder schließen. Auch deshalb seien fast 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Trotzdem geht auch in NRW das Schwimmbadsterben weiter.

Allein von Anfang 2016 bis Mitte 2018 wurden laut DLRG in NRW insgesamt 36 Schwimmbäder dichtgemacht. Die Rettungsgesellschaft fordert daher einen bundesweiten Masterplan zum flächendeckenden Erhalt und der Sanierung von Schwimmbädern.

Der Finanzbedarf betrage etwa 14 Milliarden Euro, den je zu Hälfte der Bund und die Länder sowie Kommunen übernehmen sollen.

60 Bäder melden Sanierungsbedarf an - 10 bekommen Geld

Die Bundesregierung stellt im Rahmen des Bundesprogramms " Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur " seit 2016 Geld für Schwimmbadsanierungen zur Verfügung. So wurde etwa im April beschlossen, bis Ende des Jahres 67 Schwimmbadprojekte mit rund 110 Millionen zu fördern.

Zehn dieser Bäder liegen in Nordrhein-Westfalen. Sanierungsbedarf hatten 60 Bäder aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland angemeldet - 50 gehen leer aus. Bundesweit hatten 408 einen Antrag gestellt.

In NRW können sich unter anderem Badbetreiber in Wuppertal, Lübbecke, Tönisvorst und Bad Oeynhausen über eine Finanzspritze freuen. Die größte Fördersumme streicht Hemer im Sauerland mit rund 4,2 Millionen Euro für einen Ersatzneubau des Hallenbades Hademarebad ein, während Schlangen im Naturpark Teutoburger Wald für die Sanierung seines Freibades mit Bundesmitteln in Höhe von 162.000 auskommen muss.

Geld ist bislang noch nicht geflossen

Geld ist in diesem Jahr laut einem Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage des Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, noch keins geflossen. Die Förderprojekte, befänden sich momentan in der Antragsphase zum Erhalt der Bundesmittel.