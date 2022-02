Sanktionen gegen Russland: Das Schlupfloch Schweiz ist jetzt dicht

Was bedeutet die Entscheidung der Schweiz für Russland?

" Das Schlupfloch Schweiz ist jetzt dicht ", sagt Ueckerseifer. " Die reichen Russen kommen nicht mehr an ihr Geld. " Auch die russische Zentralbank dürfte getroffen sein: Ueckerseifer geht davon aus, dass auch sie Geld in der Schweiz geparkt hat. Und mit dem Ausschluss von Swift gibt es keine Möglichkeit mehr, das Geld zu transferieren. Er kann sich aber gut vorstellen, dass manche das geahnt haben: "Wenn ich ein russischer Oligarch wäre, hätte ich mich am Wochenende in die Schweiz abgesetzt und dann erstmal mein Bankschließfach leer gemacht ."