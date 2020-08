Siegen protestiert gegen Rechtsextremisten

Unter dem Motto "Nächstenliebe - Vielfalt - Toleranz" haben am Samstag (01.08.2020) rund 180 Menschen in Siegen gegen die rechtsextremistische Kleinpartei "Der Dritte Weg" demonstriert. Die Partei hat in Siegen erst kürzlich ein Büro eröffnet.

Zu dem Schweigemarsch hatte das Citypastoral Siegen und andere kirchliche Gruppen aufgerufen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst zogen die Teilnehmer durch die Siegener Innenstadt.