Milchstraße: Forscher fotografieren Schwarzes Loch

Das am Donnerstag veröffentlichte Bild ist zwar unscharf, aber die Astrophysikerin von der Universität von Arizona, Feryal Özel, wurde bei der Vorstellung doch emotional: Man präsentiere einen " freundlichen Riesen im Zentrum unserer Galaxie ". Astronomin Katherine Bouman fragte auf der Pressekonferenz: " Was ist cooler, als das Schwarze Loch in der Mitte unserer eigenen Milchstraße zu sehen ?"

Wie fotografiert man unsichtbare Objekte?

Aber wie fotografiert man ein Objekt, das von Natur aus unsichtbar ist? Die Antwort: Man nimmt nicht das unsichtbare Objekt selbst auf, sondern seine unmittelbare Umgebung - und macht es so als dunkle Mitte in einem leuchtenden Ring sichtbar. Das ist dem internationalen Forscherteam nun zum zweiten Mal gelungen - beim ersten Mal hatten die Forscher noch ein Schwarzes Loch in einer weit entfernten Galaxie im Fokus gehabt.