Am Samstag (06.06.2020) wollen Menschen in mehreren NRW -Städten gegen Rassismus auf die Straße gehen - unter anderem in Dortmund und in Köln. Es geht um Solidarität mit dem in den USA getöteten Afroamerikaner George Floyd - aber auch darum, auf Rassismus in Deutschland aufmerksam zu machen. Wie erleben Betroffene hierzulande die Geschehnisse in den USA, Alltagsrassismus in Deutschland und was wünschen sie sich von der Gesellschaft?

Zack Steffen , US -Nationaltorhüter und Keeper beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf

"Es geht nicht um politische Angelegenheiten, sondern um Menschenrechte. Es ist wirklich hart, tausende von Meilen entfernt von meinen Lieben zu sein. Ich wäre gerne bei ihnen, um sie und meine Schwarze Community zu unterstützen und rauszugehen und zu protestieren. Ich habe mit Kollegen und Freunden eine Plattform namens 'Voycenow' gegründet, auf der wir verschiedene Ethnien zusammenbringen, ganz egal, ob sie weiß oder Schwarz sind, Amerikaner oder international. Zusammen können wir diese Plattform nutzen, um den systematischen Rassismus in Amerika zu bekämpfen. Es tut mir weh zu sehen, wie Deutsche und Europäer jetzt Amerika betrachten. Ein Land, das eigentlich auf der Basis von Freiheit und gleichen Rechten für alle gegründet wurde."

Josef Kolisang, E-Sports -Trainer, Mit-Organisator der # blacklivesmatter -Demo am Samstag in Köln