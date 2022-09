Schwarze Meerjungfrau Arielle: "Sie ist wie ich!"

Da schwimmt sie durchs Meer. Erst kaum zu sehen, doch dann wird klar: Die Meerjungfrau im neuen Disneytrailer ist wunderschön und - schwarz. Erstmals wird die Disney-Heldin von der schwarzen Sängerin und Schauspielerin Halle Bayle gespielt. Das sorgt für Schnappatmung und Tränen der Begeisterung, vor allem bei kleinen Mädchen - den wohl größten Fans von Arielle, der Meerjungfrau:

"Sie ist wie ich!"

Candystorm für eine Schwarze als Identifikationsfigur Arielle

Die anmutige und schöne Arielle wird zur Identifikationsfigur. Ein Detail, das die Herzen so vieler Kinder bewegt, wie eindrucksvolle Videos ihrer spontanen Reaktionen unter anderem auf TikTok beweisen. Viele Eltern posten bewegende Szenen im Netz.

Sich selbst in so geliebten Disney-Figuren repräsentiert zu sehen, ist längst nicht selbstverständlich, sagt Sozialpädagogin Emilen Wopana Mudimu. Sie hat es in ihrer Kindheit anders erlebt:

" Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass es mehr Diversität in Filmen gegeben hätte. Zumal die negativen Rollen mit schwarzen Charakteren besetzt worden sind - wenn es sie überhaupt gab ", sagt Mudimu. Eine positiv besetzte Hauptrolle, mit der sich Kinder identifizieren können, sei wichtig.

Antihaltung als Form von Rassismus