Vom überteuerten Verkehrsprojekt bis zur Kostenexplosion in der Kulturförderung: Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag (06.11.2018) erneut Fälle von Steuerverschwendung in NRW vorgestellt. In seinem aktuellen Schwarzbuch listete der Verband eine Reihe von Negativbeispielen auf.

Die Wehrhahnlinie in Düsseldorf wird nach Angaben des Steuerzahlerbundes noch teurer als bislang angenommen. 929 Millionen Euro werde der Bau der 3,4 Kilometer langen U-Bahn -Strecke kosten. Ursprünglich sollte das schon 2016 eröffnete Verkehrsvorhaben nur 650 Millionen Euro kosten - später dann 843 Millionen Euro.

Nach Meinung des Bundes der Steuerzahler hätte die Stadt Düsseldorf Kostenrisiken etwa für zusätzlichen Brandschutz bei dem überwiegend unterirdischen Bau von Anfang an einpreisen müssen.