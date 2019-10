In Paderborn geht es heiß her: Die Stadt hat zwei Hochbeete aus Messing mit integrierten Sitzbänken installiert. Kostenpunkt: 178.000 Euro, inklusive Unterkonstruktion, Bepflanzung, Beleuchtung und Planung. Im "Supersommer 2018" erhitzten sich die Messingplatten so stark, dass die Stadt sich zum Handeln gezwungen sah. Zuerst wurden als Sofortmaßnahme die Umrandungen mit Matten abgedeckt. Gelbe Schilder in den Beeten warnten vor der heißen Oberfäche. Ende Juli 2019 wurde ein Schutzanstrich aufgetragen. Das kostete die Stadt noch einmal rund 2.000 Euro.