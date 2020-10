Neues "Schwarzbuch" prangert Steuerverschwendung in NRW an

Seit vielen Jahren liegt das Gelände hinter der Stufenpromenade im Duisburger Innenhafen brach. Mehr als zehn Millionen Euro habe die Stadt bereits in die Vorbereitung des Grundstücks für den Verkauf an einen Investorgesteckt - " bisher vergeblich ", bemängelt der Bund der Steuerzahler. Dieses und andere Beispiele aus NRW hat der Verein am Dienstagmorgen in Berlin mit seinem neuen "Schwarzbuch" vorgestellt.

"Schwarzbuch" mit zwölf Fällen aus NRW

Insgesamt zwölf Fälle aus Nordrhein-Westfalen listet der Bund der Steuerzahler im neuen "Schwarzbuch" auf. In der Kritik steht zum Beispiel auch die vom Land mitfinanzierte App "Rendezfood", das Kölner Archäologieprojekt "MiQua", der Monheimer Geysir, die Bonner Beethovenhalle, die Kündigung am Tanztheater Wuppertal und der Verlustausgleich für das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.

Unumstritten ist die jährliche Auflistung von angeblicher Steuerverschwendung im "Schwarzbuch" allerdings nicht. Die beschuldigten Kommunen und Behörden weisen die Vorwürfe oft deutlich zurück.