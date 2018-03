Ein Abbruch nach der zwölften Woche ist nur in Ausnahmefällen möglich - beispielsweise wenn eine medizinische oder kriminologische Indikation besteht - die Frau also nach einer Vergewaltigung schwanger wurde. Fast in allen Fällen erfolgte der Abbruch im Anschluss an die gesetzlich vorgeschriebene Beratung.

715 Frauen waren zum Zeitpunkt des Abbruchs minderjährig

Mehr als die Hälfte der Frauen hatte vor dem Abbruch bereits mindestens ein Kind geboren. Darunter gab es 2.844 Frauen mit drei oder vier und weitere 388 Frauen mit fünf oder mehr Kindern.

Den aktuellen Zahlen zufolge waren 715 Frauen, die einen Abbruch vornehmen ließen, noch minderjährig. Die Hälfte davon sogar jünger als 15 Jahre.

Stand: 14.03.2018, 12:55