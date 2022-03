Schulen erwarten ukrainische Kinder

Erfahrung mit Flüchtlingskindern vorhanden

In der Gemeinschaftsgrundschule Am Haarbach in Aachen bereitet man sich auf 15 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine vor. Erfahrung mit Kindern, die kein Wort Deutsch können - zuletzt aus Syrien - habe man reichlich gesammelt, sagt Schulleiter Kai Völlink: " Ein Konzept dafür haben wir." Zunächst müsse man schauen, wo das ankommende Kind schulisch gerade stehe. " Dann zeigen wir ihm das Schulgebäude, erklären, wie der Schulalltag bei uns aussieht. "

Und dann wird es spannend: Das Kind bekommt einen Platz in einer Klasse, und von der Lehrerin oder dem Lehrer ein Tablet, mit dem es erste Worte auf Deutsch lernen kann - zusätzlich zum Deutschunterricht in Kleingruppen und " wenn kein zusätzliches Lehrpersonal zur Verfügung steht ".

Die Lehrkraft versuche unterdessen, mit der übrigen Klasse den normalen Unterricht weiterzumachen. " Das ist superschwierig" , sagt der Schulleiter, und eigentlich bräuchten die Schulen für solche Fälle personelle Unterstützung. Aber die ist nicht in Sicht - im Gegenteil: Besonders an den Grundschulen fehlt es ohnehin massiv an Lehrkräften.