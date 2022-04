Schulstart nach den Osterferien: Ab jetzt ohne Corona-Tests

Gemischte Gefühle am Montag vor Unterrichtsbeginn: Manche Eltern freuen sich, dass die Schule für ihre Kinder endlich wieder ein Stück normaler wird - keine Tests mehr, die morgens viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen. Andere sind besorgt: " Wir tun so, als ob die Pandemie nicht mehr da ist ", sagt uns ein Vater aus Düsseldorf. " Wenn sich das negativ entwickelt, müssen wir eine Rolle rückwärts machen. "

Einige erscheinen trotzdem getestet. " Wir haben auch in einer Klasse zumindest einen positiven Fall ", berichtet Elisabeth Dahlhues, Leiterin der Realschue Waltrop. Ihr Eindruck insgesamt: Die Schülerinnen und Schüler und die Eltern verhalten sich verantwortungsvoll. " Und ich denke, wenn Symptome auftreten, werden die Kinder auch weiterhin gar nicht erst in die Schule kommen. "

Unterschiede oft abhängig von der Schulform

Auch Masken sieht man heute noch an vielen Schulen: Die Pflicht wurde in NRW zwar schon vor den Osterferien offiziell abgeschafft, es gilt aber natürlich kein Maskenverbot - wer will, kann sie weiter tragen. Wie viele das tun, hänge allerdings sehr von der Schule ab, sagt Dr. Antonietta Zeoli, Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung NRW.