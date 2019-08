Insgesamt 2,5 Millionen Schüler

"Der allererste Schultag kennzeichnet für die Kinder den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Endlich gehören sie zu den ‚Großen‘ und dürfen in die Schule gehen", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

Insgesamt fängt für 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in NRW Ende August die Schule wieder an.

Mehr als ein Drittel mit Zuwanderungsgeschichte

Mehr als 900.000 Schüler in NRW hatten im Schuljahr 2018/2019 eine Zuwanderungsgeschichte, wie das statistische Landesamt heute bekannt gab. Das waren knapp 37 Prozent aller Schülerinnen und Schüler - und 1,6 Prozentpunkte mehr als noch im Schuljahr zuvor.

Die Städte Duisburg und Gelsenkirchen verzeichneten landesweit mit über 50 Prozent die höchsten Anteile. In den Kreisen Borken und Coesfeld waren die Quoten mit 20 bzw. 16 Prozent am niedrigsten. An Hauptschulen war die Quote mit 56,8 Prozent am höchsten, auf Platz Zwei lagen Realschulen.

Als Personen mit Zuwanderungsgeschichte gelten in der Schulstatistik