Schulstart: Sicherheitskampagne für Erstklässler

Nach sechseinhalb Wochen Ferien beginnt am Mittwoch (29.08.2018) in NRW für die meisten der rund 2,5 Millionen Schüler und 198.000 Lehrer in NRW wieder der Schulalltag. Nur die Einschulungsfeiern für die über 156.000 Erstklässler dürfen wahlweise auch einen Tag später beginnen.