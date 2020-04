Schulboykott: So groß ist die Verunsicherung - und der Ärger

"Lebensplanungen verworfen"

In ihrer Mail an die Schulleitungen und Schul-Behörden fragen sie: "Fünf Stunden mit Masken eine Matheklausur schreiben?" Zudem sei kaum vorstellbar, dass bis Donnerstag genügend Seife, Papiertücher und Desinfektionsmittel an der Schule seien, um die Hygienevorgaben zu erfüllen. Sie kritisieren, dass diese Mittel den systemrelevanten Berufen in Arztpraxen oder Krankenhäusern eventuell fehlen würden, wenn die Schulen sie in großen Mengen beanspruchen, " weil wir zur Schule müssen".

Es gebe viele " noch offen gebliebene Fragen, die nicht beantwortet wurden und uns noch stark verunsichern" , schreiben die Abiturienten. Dazu komme, dass viele Schüler durch das Coronavirus zuhause "mit neuen, unbekannten Problemen konfrontiert wurden", wie zum Beispiel der Existenzkrise der Eltern. "Unsere bisherigen Lebensplanungen bezüglich der näheren Zukunft mussten von jetzt auf gleich verworfen werden", erklären die Schüler.

Laschets Versuch einer Antwort

In einem Post auf Instagram versuchte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Wochenende in einer Erklärung. Er sitzt dabei im Freizeitlook auf der Kante eines vielleicht heimischen Sofas - ohne Krawatte und betont lässig mit dem Handy in der Hand.

Schulleitungen ratlos

Doch überzeugend wirkte das offenbar nicht. Auch die Schulleitungen stehen vor vielen Fragen. Zwar habe die Schulministerin vergangenen Samstag in ihrer "Schulmail" das weitere Vorgehen konkretisiert, dennoch fehlten " noch in ganz vielen Punkten die inhaltliche Füllung" , schreibt die Leiterin eines Gymnasiums in Düsseldorf in einem Brief an die Eltern: Wie der erforderliche Hygieneplan aussehe, wie genau in kleinen Gruppen unterrichtet werden müsse.

Die Schulleiterin weist auch darauf hin, dass sich noch niemand darauf verlassen solle, dass in diesem Jahr tatsächlich, wie Ministerin Gebauer es gesagt hatte, in der fünften und sechsten Klasse keiner sitzenbleiben könne. Das liege "nicht in der Macht der Bildungsministerin", sondern müsse vom Landtag beschlossen werden.

