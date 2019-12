In Nordrhein-Westfalen sind Hunderte Chefsessel an öffentlichen Schulen nicht besetzt. Ende August waren laut Statistik des Schulministeriums 457 Schulleiterposten vakant, davon allein an 250 an Grundschulen. Das ist etwa jede zehnte Grundschule. Hinzu kommen 482 unbesetzte Konrektorenstellen.

Bundesweit fehlen mehr als 1.000 Schulleiter

An den Hauptschulen in NRW fehlten 51 Leiter, an den Realschulen 60, und an Förderschulen waren 33 Leitungsposten unbesetzt.