Dabei seien die Aussichten bestens, nach dem Examen eine Stelle zu finden, sagt die Vorsitzende des NRW -Landesverbandes der Physiotherapeuten, Rita Schütte.

" Schüler werden bereits während ihrer Ausbildung von Betrieben umworben. Auf 1.000 freie Stellen für Physiotherapeuten kommen gerademal 500 Bewerber. 151 Tage vergehen im Durchschnitt, bis eine freie Stelle besetzt wird. "

Versorgungsengpässe auf dem Land

Für Patienten, die auf die Hilfe von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten oder Logopäden angewiesen sind, bedeutet der Fachkräftemangel mitunter lange Wartezeiten. Vor allem in ländlichen Gebieten gebe es Versorgungsengpässe, bei Hausbesuchspatienten sei die Situation alarmierend. Praxen schafften es kaum, zeitnahe Behandlungstermine zu vergeben.

Die Folge: " Oft geben Patienten resigniert auf, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich weiter. Wenn sie irgendwann wieder in die Praxis kommen, ist die Behandlung natürlich aufwendiger als sie es vorher gewesen wäre ", so Rita Schütte.

Zeitpunkt der Abschaffung unklar

Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Absicht formuliert, eine kostenfreie Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen anzustreben. Das Land NRW hat dafür bereits 15 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wann genau das Geld fließt und wie es verteilt wird, ist aber bisher unklar.

Einige Schulen haben inzwischen selbst die Initiative ergriffen und bieten eine kostenlose Ausbildung an. Möglich wird das durch Kooperationen, beispielweise mit einer Klinik. Die Anmeldezahlen, so die Beobachtung, steigen an diesen Schulen deutlich an.

Geringe Bezahlung

Von heute auf morgen könne der Fachkräftemangel aber auch durch eine generelle Abschaffung des Schulgeldes nicht behoben werden, fürchtet Rita Schütte vom NRW-Landesverband der Physiotherapeuten: Zum einen dauere die Ausbildung drei Jahre, und zum anderen sei die Bezahlung in den Gesundheitsberufen eher gering. Für viele ein Grund mehr, sich gegen einen Gesundheitsberuf zu entscheiden.