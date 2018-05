Gesunde Ernährung: Wie steht es um das Essen in unseren Schulen?

Ärzte, Krankenkassen und Organisationen fordern vom Bund ganz konkrete Ideen gegen Fehlernährung bei uns im Land. Am Mittwoch (02.05.2018) sollen dazu Pläne in Berlin vorgestellt werden. Doch wie sieht es eigentlich in unseren Schulen aus?

Nicht jede Schulkantine hat einen guten Ruf. Dabei sind die Kantinen und Schulkioske in NRW sehr unterschiedlich organisiert – sie werden mal von professionellen Caterern, mal von Hausmeistern oder Verbänden betrieben. Über die Vergabe entscheidet zumeist der kommunale Träger.

Unterschiedliches Angebot