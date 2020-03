Coronavirus: Was Schulschließungen in NRW bedeuten würden

Die Verunsicherung ist groß: Noch sind in NRW nur einzelne Schulen geschlossen, aber das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie wahrscheinlich sind Schulschließungen?

Vorerst sind keine Schulschließungen in NRW geplant. Weil die Lage aber so dynamisch sei, müsse von Tag zu Tag neu entschieden werden, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem WDR. "Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich Schulschließungen vermeiden, weil sie natürlich auch viel nach sich ziehen."

Das Alltagsleben müsse soweit wie möglich aufrechterhalten werden, so die Ministerin: " Wir wollen unseren Kindern auch Unterricht zukommen lassen - und deswegen: die Schulen so lange als möglich aufhalten! "