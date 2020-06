Schulministerin Gebauer: Nach Sommerferien wieder Regelbetrieb

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) will " so schnell wie möglich " zum Präsenzunterricht zurückkehren. " Nach den Sommerferien wollen wir mit einem normalen Regelbetrieb starten ", sagte sie am Freitag (12.06.2020) im Youtube-Livestream des WDR .

" Ist mein erstes Mal ", sagte Gebauer über das Format, in das auch Fragen der Youtube-Nutzer aus dem Livechat eingebunden wurden.

Novum: Sommerferienprogramm für NRW-Schüler

Größte Neuigkeit: Die Landesregierung wird laut Gebauer 75 Millionen Euro für ein Sommerferienprogramm bereitstellen. Dieses solle nicht nur dabei helfen, verpassten Stoff nachzuholen, sondern auch dafür sorgen, dass die Schüler wieder ausreichend soziale Kontakte hätten - und zwar nicht nur digital.

" Das ist ein absolutes Novum, was die Landesregierung jetzt hier auflegt für die Sommerferien ", erklärte die Ministerin.

Gebauer: Öffnung der Schulen war richtig

Die realen, sozialen Kontakte seien auch einer der Gründe dafür gewesen, dass die Schulen wieder geöffnet wurden. Außerdem könnten Lehrer im Homeschooling vielen Schülern nicht die Strukturen geben, die sie zum Lernen und für ihre persönliche Entwicklung bräuchten, so die Ministerin.

Schülerin: "Es war natürlich ein bisschen holprig"

" Dieses Schuljahr war mit Abstand das komischste und besonderste Schuljahr, das ich in meinem Leben je hatte ", sagte eine Schülerin, die vor dem Livestream auf der Straße befragt wurde. Eine andere kommentierte das Homeschooling: " Es funktioniert irgendwie, aber es war natürlich ein bisschen holprig ."

Das konnte Gebauer gut nachvollziehen. Alle Schüler und Lehrer, die sie in den vergangenen Tagen getroffen habe, seien "froh" darüber, dass die Schulen wieder öffnen.

Kritik: Grundschüler seien wie Versuchskaninchen

Es gibt aber auch Kritik - vor allem daran, dass ab Montag (15.06.2020) alle Grundschulen wieder öffnen, ohne dass gewährleistet werden könne, dass die Kinder ausreichend Abstand zueinander halten. Der Vorwurf an Gebauer: Die Schüler seien wie Versuchskaninchen.