Wie es mit den Schulen in NRW ab 22. Februar weitergeht

Abschlussklassen

Allen Schülerinnen und Schülern, die vor Abschluss-Prüfungen stehen, " wird eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht ", so das Schulministerium. Es kann zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kommen. Auch Hybrid-Unterricht ist möglich.

Der Präsenzunterricht ist grundsätzlich " auch in voller Klassenstärke möglich ". Wenn es genug Räume und Personal gibt, können Klassen und Lerngruppen aber auch geteilt werden.

Gymnasiale Oberstufe

Bei Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufen wird unterschieden. In der Einführungsphase bleibt es beim Distanzunterricht. Außer den Schülern der Abschlussklassen soll auch ab der Qualifikationsphase 1 wieder Präsenzunterricht ermöglicht werden. Der Grund: Ihre Leistungen fließen in die Gesamtbewertung für das Abitur ein. Entsprechendes gilt für die Studierenden des Weiterbildungskollegs ( WBK ) im dritten bis sechsten Semester.

Förderschulen

Für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und im Gemeinsamen Lernen gelten grundsätzlich dieselben Regelungen: Klassen der Primarstufe und der Abschlussklassen kehren in den Präsenzunterricht zurück.

Wer allerdings nicht ohne Betreuung zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen kann, soll einen Anspruch auf Betreuung in der Schule haben, heißt es in der Schulmail. Das gelte insbesondere für Schüler in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung.

Und wie geht es in Zukunft weiter mit den Schulen?