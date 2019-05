Nicht überall schnelles Internet

An zwei Drittel der Schulen in Nordrhein-Westfalen fehlen Klassensätze an Tablet-PC und Smartphones. Hier sieht es in ganz Deutschland allerdings nicht besser aus: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 66 Prozent.

Sind Geräte vorhanden, können Schülerschaft und Lehrkräfte nicht an allen Standorten problemlos auf das Internet zugreifen. 69 Prozent der Schulleitungen geben an, dass sowohl schnelles Internet als auch W-Lan nicht in allen Klassen- und Fachräumen zur Verfügung steht. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 63 Prozent.