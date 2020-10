Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulformen zeigt sich auch bei der Ausstattung mit verschiedenen Geräten: Besonders die Leiter von Haupt- und Grundschulen empfinden die Ausstattung mit Tablets und Laptops als mangelhaft.

Bildungsforscher: "Jahrelange Vernachlässigung des Themas"

Prof. Michael Kerres

Diese Zahlen belegen, was viele schon ahnen: Es steht offenbar nicht gut um die Digitalisierung an Schulen in NRW. Das sieht auch Michael Kerres so, Professor für Mediendidaktik und Wissensmanagement an der Uni Duisburg-Essen - er wurde im Zuge der Corona-Krise in eine Arbeitsgruppe des deutschen Wissenschaftsrats berufen, die die Zukunft der digitalen Lehre erforschen soll. Er sagt: "Wir haben durch Corona wie in einem Brennglas feststellen müssen, wie schlecht Deutschland dasteht bei der Digitalisierung in der Schule."

Auch im internationalen Vergleich sehe die digitale Ausstattung von Schulen unter anderem mit Lernplattformen oder WLAN schlecht aus: "Bei all diesen Parametern ist Deutschland Schlusslicht." Das gelte auch für die Kompetenz von Lehrern wie Schülern: "Das ist das Ergebnis einer jahrelangen Vernachlässigung dieses Themas."

Erstmals Überblick zu "Homeschooling" in NRW - von wegen digital

Der Corona-Pandemie machte diese Vernachlässigung vielen bewusst. Denn die Probleme der schlechen digitalen Ausstattung und Förderung traten besonders in den Phasen des Distanzlernens, dem sogenannten "Homeschooling" offen zu Tage. Eine Erkenntnis aus den Umfragedaten: Lernen auf Distanz wurde oft mit ausgedruckten Arbeitsblättern und nicht digital umgesetzt. Mehr dazu weiter unten. Und noch ein weiteres Problem der Digitalisierung wurde klar. Selbst wenn es neue Geräte gibt - wer kümmert sich eigentlich darum, dass sie funktionieren?

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Digitalisierung an Schulen: WDR-Umfragen zeigen tiefen Frust

Teil 2/2 - Homeschooling heißt Ausdrucken - Geräte-Wartung passiert oft in der Freizeit

Stand: 06.10.2020, 06:00