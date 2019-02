Mehr Bußgelder für Schulschwänzer in NRW

In Fällen, in denen Schüler eine gewisse " Schulmüdigkeit " zeigten, könne das Bußgeld als " Signal " gelten, so der Sprecher der Arnsberger Behörde. "Hier kann es auch darum gehen, eine Situation aufzubrechen und etwa in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Jugendämtern eine Lösung zu finden."

Maximal 1.000 Euro Bußgeld für Schulschwänzen

Im Regierungsbezirk Arnsberg beträgt das Bußgeld 80 Euro pro Tag pro Kind pro Elternteil. In Köln werden den Eltern 155 Euro pro Fehltag auferlegt. In Detmold lässt man die Höhe bewusst offen und verweist auf den Maximalbetrag von 1.000 Euro. "Wir wollen nicht, dass die Eltern ein eventuelles Bußgeld mit der Ersparnis bei der Urlaubsbuchung gegenrechnen ", so ein Sprecher zum WDR.

Schulministerin Gebauer: " Die Schulpflicht gilt "

Klassische Schulschwänzer, sparsame Eltern, Kinder, die sich wegen Mobbings nicht in die Schule trauen: Die Gründe für das Fernbleiben vom Unterricht sind unterschiedlich. "Man muss natürlich immer den Einzelfall betrachten" , sagte ein Ministeriumssprecher dem WDR. Dennoch müsse beachtet werden, was Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) zuletzt im Zusammenhang mit den "Fridays for Future"-Demonstrationen betont hatte: "Die Schulpflicht gilt."

