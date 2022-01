Pilotprojekt in Bochum will Notlagen an Schulen lindern

"Ich habe noch zu keiner Zeit in meiner 25-jährigen Berufslaufbahn so viele Kinder mit Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Auffälligkeiten erlebt" , sagt Simone Reuen, Schulleiterin des Burggymnasiums in Essen. Sozialphobien seien besonders ausgeprägt. "Dass die Lehrkräfte hier zusehen müssen und zu wenig Hilfe anbieten können, ist sehr belastend."

Laut Studie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf leidet fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten in der Pandemie. Etwa 70 Prozent der Kinder geben eine geminderte Lebensqualität an.

Ausbau der Schulsozialarbeit für alle Schulformen gefordert

Reuen hat noch Glück, einen Schulsozialarbeiter in Vollzeit zu haben. Gerade Gymnasien - auch in Brennpunkten - fehlen diese Stellen. Im ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf mit 148 öffentlichen Gymnasien gibt es derzeit nur an 35 Gymnasien einen Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin.

Zwar investiert das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen in den Ausbau der Schulsozialarbeit, dies bedeutet aber nicht, dass jede Schule eine Garantie auf eine solche Stelle bekommt. "Sozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen sollten an allen Schulen in Deutschland die Regel sein" , sagt Reuen.

Ganze Familiensysteme sind in der Pandemie hochbelastet

Der Schulsozialarbeiter am Essener Burggymnasium, Christian Zegers, berichtet von einem Sechstklässler, der monatelang Stress und Gewalt zuhause erleben musste, bis er sich vor Kurzem traute, seiner Lehrerin von seinem Leid zu erzählen. Der Junge wünschte sich das für ihn eigentlich Unmögliche: einen Platz im Heim, fern der Eltern.

Ein Hauptgrund für die Gewaltausbrüche seiner Eltern waren die unzureichenden Schulleistungen des Schülers in der Corona-Zeit. "So viel Druck sollte man in jungen Jahren nicht aushalten müssen" , sagt Zegers. Der Sechstklässler besucht den Schulsozialarbeiter jeden Morgen vor dem Unterricht.

Einer Abiturientin half Zegers gerade mit den Anträgen beim Jobcenter, damit sie dem täglichen Streit mit den Eltern in der zweieinhalb Zimmer Wohnung entfliehen konnte. Nur dem Einsatz des Schulsozialarbeiters ist es zu verdanken, dass die Schülerin jetzt ihre eigene kleine Wohnung beziehen konnte.