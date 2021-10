Corona-Tests in den Herbstferien - das müssen Eltern vor dem Schulstart wissen

Schulstart mit Corona-Test

Der erste Schultag am 25. Oktober beginnt für alle Schülerinnen und Schüler mit einem Coronatest, so sie nicht nicht geimpft/genesen sind oder einen eigenen Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. In den Sekundarstufen sind dies die üblichen Bürgertests, an den Grund- und Förderschulen die Lolli-Tests mit PCR -Pooltestverfahren.

Bei der Ankündigung, die Maskenpflicht ab dem 2. November im Unterricht auszusetzen, handelt es sich um eine Absichtserklärung, die abhängig vom Infektionsgeschehen noch gekippt werden kann. Wird sie das nicht, müssen Masken an NRW-Schulen nur noch im Schulgebäude getragen werden, wenn die Schülerinnen und Schüler dort unterwegs sind. Selbstverständlich dürften aber alle " weiterhin freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung " tragen, heißt es in dem Schreiben an die Eltern.

NRW ist nicht das erste Bundesland, dass die Maske fallen lässt - Bayern und das Saarland sowie Berlin bis zur sechsten Klasse waren in dem Bereich Taktgeber.

Stand: 08.10.2021, 18:13