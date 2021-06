Gewalt an Schulen nach Corona-Pause - "Schülern fehlen Sozialkontakte"

Kann die Eskalation das Schulklima nachhaltig vergiften?

Michael Berens, Schulpsychologisches Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen

Berens: Meine Erfahrung ist eine andere. Kurzfristig ist das Klima stark belastet. Ich habe aber immer wieder erlebt, dass solche Vorfälle langfristig zu positiven Veränderungen führen. Dass die Schulgemeinschaft danach enger zusammenrückt und jeder besser auf den anderen achtet.

Lehrer empfinden ein hohes Verantwortungsgefühl für ihre Schüler, und in solchen Krisen merken Schüler, dass sie sich auf ihre Lehrer verlassen können. Zwischen ihnen und unter den Schülern wächst oft die wechselseitige Fürsorge nach so schlimmen Erlebnissen. Das ist das Gute im Schlimmen und langfristig für eine Schulgemeinschaft positiv, wenn die sozialen Bänder fester werden.

Wann sind Sie an Schulen vor Ort, wenn die Gewalt eskaliert wie zuletzt in Finnentrop?

Berens: Sobald das Blaulicht aus ist, hat der Schulleiter die Verantwortung für das schulische Krisenmanagement. An den Schulen in NRW weiß man, dass wir ihnen in solchen Situationen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn wir angefordert werden, gibt es von uns immer ein unmittelbares Unterstützungsangebot für die gesamte Schulgemeinschaft.

Wie kann man sich diese Hilfe konkret vorstellen?

Berens: Zunächst einmal kann ich aus Erfahrung sagen, dass es in solchen Krisen an Schulen immer mehr Unterstützer als Betroffene gibt. Unsere Hilfe ist es Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Die Menschen brauchen in enorm belasteten Situationen Selbstwirksamkeitserleben, das heißt, dass sie aus Unterstützungsangeboten unbedingt selbst auswählen sollten. Was in so einer Situation kontraproduktiv für den Selbstheilungsprozess ist, dass ist jede Form von Übergriffigkeit.

Wann bittet man Sie um Ihre Hilfe?

Berens: Die Krisenintervention nach Gewaltdelikten ist nur eine Facette der Schulpsychologie. Die wichtigsten Themen für die rund 400 Schulpsychologen in NRW sind Mobbing, Suizidankündigungen, starke Leistungsabfälle in der Schule, Schulverweigerung sowie der Umgang mit Tod und Trauer, wenn etwa Lehrer oder Schüler sterben - unabhängig von Gewalt.

Wir sind aber auch in der Prävention tätig, das heißt wir befähigen Lehrer bei Fortbildungen zum Umgang mit diesen Themen. Sie sind keine Psychologen, aber für Schüler eben die wichtigeren Ansprechpartner und oft Vertrauenspersonen.