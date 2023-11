Weniger Menschen privat überschuldet - in NRW aber vergleichsweise viele

In nur wenigen anderen Bundesländern ist die private Überschuldung prozentual zur Bevölkerung so groß wie in Nordrhein-Westfalen. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte Schuldneratlas Deutschland 2023.

1,5 Millionen Menschen in NRW überschuldet

In NRW liegt die Überschuldungsquote, also der Anteil der überschuldeten Menschen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, derzeit bei 9,72 Prozent, heißt es in dem jährlichen Bericht der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Das sind rund 1,5 Millionen Menschen.

Nur in Sachsen-Anhalt und in den zwei Stadtstaaten Berlin und Bremen ist die Quote noch höher. Bundesweit liegt sie bei 8,15 Prozent. Das sind 5,7 Millionen Betroffene.