" Verantwortlich für diese Entwicklung ist vor allem die Binnenwanderung in Deutschland ", sagt Reiner Braun, Geschäftsführer des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitut empirica. " Immer mehr vor allem junge Menschen ziehen zum Studieren und Arbeiten in große Städte."

Preise im Umland ziehen an

Da dort nicht genug Platz ist, werden in erster Linie Geringverdiener, aber auch Familien verdrängt. Diese ziehen dann in die Randbezirke der Städte. " Doch der Platz ist begrenzt, wenn Städte wie Düsseldorf, Köln und Bonn so dicht beieinander liegen ", erklärt Braun. Die Folge: Auch im Umland ziehen die Mietpreise an.

" Lediglich in Gegenden, die eine schlechte Infrastruktur und Anbindung an die Städte haben, sinken die Preise ", sagt Schlag. Wer dort hinzieht, brauche jedoch meist ein eigenes Auto. Die damit verbundenen Kosten könnten sich Schuldner wiederum nicht leisten.