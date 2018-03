NRW bleibt Schuldenkönig

Trotz des Rückgangs bleibt NRW mit Abstand das Land mit den höchsten Schulden. Auf Platz zwei liegt Niedersachsen mit knapp 60 Milliarden Euro, gefolgt von Berlin mit knapp 57 Milliarden Euro.

Werden die Schulden auf die Bevölkerung heruntergerechnet, findet sich NRW mit der Pro-Kopf-Verschuldung hingegen auf Platz sechs hinter Bremen, Hamburg, Berlin, dem Saarland und Schleswig-Holstein.

Gemeinden senken Schuldenlast ebenfalls

In NRW ist die Verschuldung der Kommunen besonders hoch

Auch die Kommunen in NRW konnten im vergangenen Jahr ihre Schulden abbauen, und zwar um 3,2 Prozent auf rund 53,5 Milliarden Euro. Dennoch bleibt NRW auch in diesem Bereich mit Abstand das Land mit den am höchsten verschuldeten Gemeinden.