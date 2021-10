Nach Homeschooling: Schüler haben Angst vor der Schule

Nach einer langen Phase der sozialen Isolation fällt einigen Kindern die Rückkehr in den Präsenzunterricht sehr schwer. Sie haben Probleme, sich wieder an einen geregelten Schulalltag zu gewöhnen und sich in die Klassengemeinschaft einzugliedern.

Kinder wollen Eltern nicht allein lassen

Giulio Calia, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie

„Oft stecken hinter der Schulangst aber auch familiäre Belastungen. Wenn zum Beispiel ein Elternteil die Arbeit verloren hat. Das Kind hat dann Sorge, dass den Eltern zu Hause etwas passieren könnte,“ so Dr. Giulio Calia, Chefarzt der Tagesklinik Walstedden und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im extremen Fall leiden Kinder an einer Schulphobie, die mit Trennungsängsten verbunden ist und der Angst vor anstehenden Aufgaben, die auf die Schule projiziert wird.

Leistungsdruck und Versagensängste

Auch die 13-jährige Ayleen mag nicht mehr in ihre alte Schule gehen. In der Phase des Wechselunterrichts fühlte sich das Mädchen verunsichert und schulisch überfordert: „Wir hatten mal eine Videokonferenz. Ich konnte da wegen Internetprobleme nicht rein. Die Lehrer haben mir nicht geholfen. Ich hatte zwischendurch auch keinen Drucker und danach wurde mir trotzdem die Note Sechs gegeben.“ Seit einigen Monaten besucht Ayleen die Tagesklinik Walstedden, wo sie mit anderen Kindern und Jugendlichen eine individuelle Betreuung, sowie Einzel- und Gruppentherapie erhält.

Symptome können Bauchweh und Kopfschmerzen sein

Vor allem die Übergangsjahrgänge sind betroffen, so Karen Wooding vom Schulpsychologischen Dienst in Köln. Also Kinder, die vom Kindergarten in die Grundschule oder von der 4. Klasse in die weiterführende Schule gekommen sind und keinen regulären Start hatten. „ Es gibt Kinder, die psychosomatische Beschwerden aufweisen, beispielsweise über Kopf- und Bauchschmerzen klagen. Sie weinen, wenn sie in die Schule sollen und schaffen es nicht mehr, alleine in den Klassenraum zu gehen.“

Wenn Eltern solche Symptome bei ihren Kindern bermerken, sollten sie ein ruhiges Gespräch mit ihrem Kind suchen und sich von der Schule oder dem schulpsychologischen Dienst beraten lassen.