Keinen Schulabschluss gemacht? Das lässt sich ändern

Viel Wert wird auf Praxis und Berufsorientierung gelegt

Neben Volkshochschulen gibt es auch Einrichtungen von Diakonien, Arbeiterwohlfahrt oder kirchlichen Bildungswerken, bei denen man Abschlüsse nachholen kann. So hat die evangelische Gemeinde Düren das Projekt "Low Tec" gegründet, das in Eschweiler eine so genannte "Produktionsschule" anbietet. Hier können Schulabbrecher ihren Abschluss nachholen, gleichzeitig aber viele handwerkliche Fähigkeiten erlernen und praktische Erfahrungen im Berufsleben sammeln. Der Unterricht dort ist sehr praxisorientiert, so wird beispielsweise Mathematik beim Bau eines Holzregals gelehrt.

Einer der Schüler ist Mustafa Shamssine aus Eschweiler. " Das Problem bei mir ist einfach, ich kann nicht acht Stunden oder länger in der Schule sitzen, weil ich ein Kind des Arbeitens bin ", sagt er dem WDR. Er sei eher handwerklich begabt, Sitzen und dem Unterricht folgen liege ihm nicht so. Sein Ziel nach dem Abschluss: Eine Schreinerlehre.

Selbststudium: Nicht empfehlenswert, aber möglich

Zu guter letzt gibt es auch die Möglichkeit, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Denn der Besuch einer Schule ist zwar empfehlenswert, aber nicht nötig, um seinen Schulabschluss nachzuholen. So besteht in NRW auch die Möglichkeit, sich im Selbststudium auf den Schulabschluss vorzubereiten. Die Prüfung muss dann an einer staatlichen Bildungseinrichtung abgelegt werden. Welche das sind, lässt sich beim örtlichen Schulamt erfragen. Auch die Bundesagentur für Arbeit kann in vielen Fällen weiterhelfen.

