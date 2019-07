Manche Schulabgänger sind aber auch schlicht nicht in der Lage, nach der Schule eine Ausbildung zu beginnen. "Manchmal fehlen die fachlichen Qualifikationen, oft in den klassischen Hauptfächern wie Mathematik und Deutsch, die ausbaufähig sind. Das sind aber selten die Gründe, an denen es scheitert ",sagt Robert Schweizog von der Industrie- und Handelskammer NRW bei WDR 5 .