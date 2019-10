Herrmann: "Höcke ist Brandstifter"

"Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen - das andere sind auch die geistigen Brandstifter" , sagte Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister, am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. "Da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen."

Namentlich nannte er den Thüringer AfD -Spitzenpolitiker Björn Höcke. "Höcke ist einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Friedman: "Nicht zum Alltag zurückkehren"

"Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass der Anschlag auf eine Synagoge ein Anschlag auf diese Demokratie ist" , sagte Michael Friedman, Publizist und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden, am Donnerstag im ZDF -Morgenmagazin.

Seine Analyse: "Wir müssen in den letzen Jahren ganz deutlich feststellen, dass die Spirale der Gewalt sich deutlich entwickelt hat und Judenhass und Menschenhass - und das ist eine neue Qualität - auch eine politische Heimat in der größten Oppositionspartei des Bundestages und in allen Landtagen hat." Diese Veränderung habe zu einer Enthemmung "mitten in der Gesellschaft" geführt.