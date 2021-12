Gegen Corona-Frust: Niederländer schreien das Meer an

Mal wieder in vollen Zügen das Leben genießen und es feiern - davon träumt in Pandemie-Zeiten wohl fast jeder und jede. Doch derzeit macht Corona bei vielem, was so richtig Spaß macht, einen Strich durch die Rechnung.

Das drückt nicht nur die Stimmung, das erzeugt bei einigen Menschen eine tiefe innere Wut - und die muss irgendwie raus. Die niederländische Sängerin und Sprecherin Juli Scott weiß, was helfen kann: SCHREIEN. Wie man es am besten macht, bringt sie Menschen in einem Kurs am Strand von Scheveningen bei. Brust raus, die Arme ausbreiten und den Oberkörper nach vorne beugen - und dann einfach das Meer anbrüllen, was das Zeug hält.

Emotionen "in aller Freiheit" am Strand rauslassen

" Wenn du mit deiner Stimme arbeitest, erst recht beim Kreischen, dann löst das schnell tiefe Emotionen aus ", erklärt Scott gegenüber dem WDR . Und: Wer die Emotionen " in aller Freiheit " am Strand rauslassen kann, der räumt eine Menge Wut weg, zeigt sich Scott überzeugt.