Weg mit den Schottergärten? 5 Gründe, warum natürliche Gärten besser sind

Viele Städte fördern eine Renaturierung

Einen Schottergarten zu renaturieren ist nicht günstig. Aber viele Städte fördern die Renaturierung. In Bielefeld gibt es bis zu 500 Euro, in Gelsenkirchen und Goch bis zu 1.000 Euro. Ebenso in Bergkamen. In Recklinghausen wird zurzeit ein neues Förderprogramm aufgesetzt.

Dort sind je nach Fläche bis zu 2.500 Euro Zuschuß möglich und in Solingen hilft die Stadt mit einem Beratungsangebot für alle Renaturierungswilligen (Vor-)Gartenbesitzer. In vielen Kommunen wie Gladbeck, Gelsenkirchen und Oberhausen sind die Angebote aber noch sehr zurückhaltend in Anspruch genommen worden. Genug Geld ist also noch da.

Wir helfen der Natur

Natürliche Gärten helfen der Natur in den Städten. Laut Nabu konnte nachgewiesen werden, dass in Nachbarschaften mit vielen Schottergärten weniger Singvögel leben und auch Bienen und andere Insekten haben dort größere Probleme. Ein natürlicher Garten hilft, die Artenvielfalt zu unterstützen. Und auch der Boden leidet bei Schottergärten, da er für gewöhnlich versiegelt wird, bevor die Steine drauf kommen. Wasser kommt so nicht mehr an den Boden und er magert aus.

Im Sommer heizen Schottergärten sich unheimlich auf. Bis zu 70 Grad können sie heiß werden, sagt Biologe Uwe Soltau. Und nachts strahlen sie diese Wärme wieder aus. Das ist nicht nur schlecht für die Natur, sondern bedeutet auch für uns: In heißen Sommernächten wird es nie so richtig kühl.