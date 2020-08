Ein bisschen Streicheln für Olaf Scholz - bei Martin Schulz in Würselen

Stefan Mix ist SPD-Kandidat für den Bürgermeisterposten in Würselen. So einen Auftritt im Kommunalwahlkampf, mit den Stargästen Martin Schulz und Olaf Scholz lässt er sich natürlich nicht nehmen. "Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, in einer Halle, in der normalerweise Busse gereinigt werden" , sagt Mix.

Das ist nicht ironisch gemeint und klingt auch nur ein kleines bisschen so, denn das soll eine Botschaft dieses Termins sein: Wie bürgernah die Corona-Politik der Sozialdemokraten ist.

Das Setting ist tatsächlich rustikal, auf einem Bushof in einem Gewerbegebiet in Würselen. Geladen sind ausgewählte Unternehmer aus der Region – ein Gastwirt, ein Kulturschaffender, ein Vertreter der Karnevals-Gemeinde und der gastgebende Busunternehmer. Sie alle dürfen reihum schildern, wie sie durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden. Alle bekommen eine ermunternde Antwort des Finanzministers und frisch gekürten SPD-Kanzlerkandidaten Scholz. Sein Kollege Schulz, gescheiterter Kanzlerkandidat der vergangenen Bundestagswahl, hält sich im Hintergrund.

Auftakt einer Werbetour?

Schulz und Scholz beim Gespräch

Auch wenn er es ausdrücklich nicht sein soll – ein bisschen wirkt der Termin wie der frühe Auftakt der Werbetour von Olaf Scholz. Er nutzt seine Redezeit gern, um über die Billiarden Euro zu reden, die er als Finanzminister auf den Weg gebracht hat. Die Rolle als Krisenmanager wird ihm von vielen hoch angerechnet, auch im Hinblick auf die Kanzlerschaft. Das weiß Scholz.

Kritischen Fragen muss er sich nicht stellen, es gibt von den lokalen Gästen vor allem Lob für die Arbeit der Regierung. Am ernsten klingt noch der Vortrag des Leiters einer Intensivstation, der fehlende Unterstützung für das Pflegepersonal in Krankenhäusern bemängelt – doch der Redner schließt seinen Vortrag mit: "Ich hoffe, dass Sie Kanzler werden".

Keine Ratschläge von Schulz für Scholz

Wahlkampf dort, wo sonst Busse stehen

Tatsächlich fällt auf: Das Wort "Kanzler" nimmt Scholz selbst kaum in den Mund. Vielleicht passt es nicht zur Situation, hier auf dem Bushof mit Klappstühlen, im Gespräch mit einem Restaurantbetreiber mit Aachener Schnauze. Martin Schulz spricht das Thema einmal an, verzichtet aber auf Ratschläge für seinen Nachfolger.