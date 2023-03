Meseberg: Scholz wirft einen Schneeball, die Wissenschaft macht Druck

"Ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden" , sagte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) augenzwinkernd am Montag nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Zuvor wurde auf dem Instagram-Account des Kanzlers ein Video veröffentlicht, in dem er mit einem Schneeball in der Hand zu sehen ist.

Einen Schneeball auf Koalitionspartner zu werfen - das wäre auch viel zu riskant gewesen: Beim Ampel-Treffen in Brandenburg sollte auf keinen Fall Streit aufkommen. Nicht wegen geworfener Schneebälle, schon gar nicht wegen politischer Differenzen.

Harmonie in der Ampel?

Die Ministerinnen und Minister bemühen sich nach der zweitägigen Tagung stattdessen darum, Einigkeit zu demonstrieren - trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Er habe nicht den Eindruck, dass "wir uns streiten wie die Kesselflicker" , sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). "Das war eine gute Klausurtagung" , sagte Finanzminister Christian Lindner ( FDP ). Und der Kanzler selbst sprach von einer "sehr guten Kabinettsklausur" .

Das klingt fast schon verdächtig harmonisch in Anbetracht all der Themen, über die die Regierungskoalition zuletzt gestritten hat. Da wären etwa der Haushalt 2024, die Finanzierung der Kindergrundsicherung, das geplante Aus des Verbrennungsmotors in der EU ab 2035, Regelungen für klimafreundlichere Heizungen oder der Autobahn-Ausbau.