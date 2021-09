Scholz sagt aus: Was steckt hinter der FIU-Affäre?

Plötzlich erschien er doch persönlich. Überraschend tauchte Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Montagmorgen in der Sondersitzung des Finanzausschusses auf. Die Abgeordneten wollen klären, was es mit den Meldungen zu möglicher Geldwäsche und den Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium auf sich hat. Darum geht es:

Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück?

Anlass sind mögliche Geldwäsche-Überweisungen nach Afrika in den Jahren 2018 bis 2020. Es geht um den Verdacht des Waffen- und Drogenhandels sowie der Terrorismusfinanzierung. Drei Banken aus dem Landkreis Osnabrück hatten Meldungen bei der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU, der in Köln ansässigen Financial Intelligence Unit, gemacht. Die ist beim Zoll im Bundesfinanzministerium angesiedelt. Später stellte sich heraus: Die FIU leitete die Meldungen nicht an die Strafverfolgungsbehörden weiter.

Warum nicht? Das will die Staatsanwaltschaft Osnabrück wissen - und forderte von den SPD-geführten Ministerien Justiz und Finanzen entsprechende Unterlagen an. Unklar ist: Stellten sich die Ministerien bei der Herausgabe der Unterlagen quer? Aus dem Justizministerium heißt es: Nein. Von der Staatsanwaltschaft heißt es: Ja. Daher ließ sie die Ministerien durchsuchen.